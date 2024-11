I DiEffe Bros in esclusiva regionale al Parco da Vinci di Fiumicino

Leggi su Ilfaroonline.it

Appuntamento imperdibile alDaper i fan dei, i due fenomeni del web con oltre un milione di follower su TikTok e su YouTube, amatissimi soprattutto dai più giovani per i loro video, i tutorial, i seguitissimi life hacks (trucchetti con cui superare scocciature di ogni giorno) e le cacce al tesoro. La data – l’unica in tutto il Lazio – è prevista per sabato 23 novembre alle ore 15:00 nello spazio fronte Bata. I fratelli di Bardolino (piccolo comune in proa di Verona) presenteranno il loro nuovo libro, “La moneta dei mondi ed il potere dell’anfora”, e saranno a disposizione del pubblico per il firmacopie. L’accesso al palco sarà aperto a tutti coloro che avranno il libro, ma con una differenza non da poco per il pubblico del: chi acquista il libro al “Mondadori Point” del Da, infatti, riceverà un pass che darà accesso a una fila prioritaria.