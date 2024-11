Bellezze.tv - Grelmos, sexy a Sanremo giovani

Leggi su Bellezze.tv

Ci siamo imbattuti oggi in questa foto:Che ritrae, Salmo e Settembre, i tre ragazzi che sono stati selezionati nella seconda puntata del percorso che può consentire loro di accedere a. Ci siamo subito chiesti . aspetta . ma che bella non è questa, dobbiamo assolutamente sapere qualcosa di più di lei.Greta Jasmin El Moktadi, in arte, è una cantante e influencer italiana di origine marocchina, nata e cresciuta a Novara. Con i suoi 25 anni, è considerata una pioniera della scena musicale drill in Italia, essendo tra le prime donne a emergere in questo genere. Oltre alla musica, è una figura di spicco sui social media, dove vanta oltre 3 milioni di follower tra Instagram e TikTok.Ha iniziato a 16 anni come modella e ha anche partecipato a diversi concorsi di bellezza come Miss Italia, nel 2018.