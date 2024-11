Liberoquotidiano.it - "Gli stessi slogan", Giorgia Meloni come Adolf Hitler: le follie di Montanari sul Fatto

Il business del fascismo immaginario sta arricchendo centinaia di sedicenti intellettuali, scrittori, artisti italiani. Genera meno fortune elettorali ai politici progressisti, ma tanto loro non lo capiscono. Solo che sicnella mangiatoia ci si stanno truffando in troppi, ora qualcuno inizia a diversificare. E, dallo spettro di Benito Mussolini, è diventato di moda agitare direttamente quello di. È il caso di Stefano Massini che sta portando a teatro il Mein Kampf, con la claque di “critici” di sinistra pronta ad applaudirlo. Capofila, Tomaso, rettore dell'Università per stranieri di Siena dal 2021 e probabile paziente zero del fascismo immaginario. SulQuotidiano,recensisce enfaticamente lo spettacolo di Massini che, ricostruendo gli anni giovanili del futuro Führer, gli offre l'assist per la similitudine: l'dell'epoca sarebbe identico agli Orbán, ai Trump, ai Milei, ai Salvini, ai Vannacci e alleattuali.