Giornata dei diritti dell’infanzia e dell' adolescenza con Oxfam

Arezzo, 20 novembre 2024 – Prevenire la dispersione scolastica offrendo nuove opportunità formative e soluzioni concrete per contrastare la povertà educativa e rendere la scuola più inclusiva. È questa la sfida su cuiha deciso di lavorare con il progetto “Give me five”, in provincia di Arezzo e in quartieri difficili di altre 4 città (Roma, Napoli, Ragusa e Padova) attraversati da alti livelli di povertà e disagio sociale, dove tanti ragazzi sono a rischio di abbandonare prima gli studi o completarli con competenze insufficienti, andando incontro ad un vero e proprio “fallimento formativo”. Un intenso lavoro che, in sinergia con tanti partner, sarà realizzato nei prossimi mesi, a fianco di oltre 800 studenti e decine di docenti di 9 scuole; in collaborazione con Indire e con il sostegno'Istituto buddista Soka Gakkai.