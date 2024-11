Lanotiziagiornale.it - Germania, arrestato un cittadino tedesco accusato di sabotaggio di infrastrutture energetiche in Russia

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Insi torna a parlare di un possibile caso di spionaggio, ma questa volta non a favore ma contro la. Undidiin, è statonella regione di Kaliningrad (nord-ovest), ha riferito oggi il Servizio di sicurezza russo (FSB) citato dalle agenzie di stampa nazionali. Nikolai Gaiduk,nato nel 1967, “è stato coinvolto nell’esplosione del marzo 2024 in una stazione di distribuzione del gas” a Kaliningrad, ha precisato l’FSB in un comunicato stampa, aggiungendo che il sospetto era tornato indalla Polonia, “per organizzare atti disullelocali”. Residente ad Amburgo, Gaiduk è statoappena entrato in, a un posto di frontiera a Kaliningrad, enclave russa alle porte dell’Ue.