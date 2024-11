Puntomagazine.it - Fondazione Vassallo, Il Presidente Dario Vassallo: “Escludete Stefano Pisani e il Comune di Pollica dall’ANCI”

Il: “Il Sindaco che nega il legame tra l’omicidio di Angeloe la criminalità organizzata tradisce i valori della legalità e dell’antimafia”Oggi, in occasione del congresso nazionale dell’ANCI, che riunisce oltre cinquemila sindaci italiani per eleggere il nuovoe aprire i lavori alla presenza deldella Repubblica Sergio Mattarella,dellaAngeloSindaco Pescatore, denuncia apertamente il Sindaco di, e chiede la sua esclusione dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani. La richiesta non si ferma qui: lachiede che anche ildivenga escluso dall’ANCI, poiché i comportamenti di, sia a livello personale che istituzionale, sono in aperta contraddizione con i valori di legalità e di impegno antimafia che l’Associazione dichiara di rappresentare.