Ilrestodelcarlino.it - Flag football, Viola regina. Premiata per il suo bronzo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La 15enne anconetanaCarletti è stataieri mattina in Comune per la medaglia diconquistata agli Europei dello scorso settembre con la nazionale italiana diunder 15. La giovane giocatrice è un’atleta dei Dolphins, storica realtà anconetana diamericano, di cui il "" non è altro che una declinazione che si gioca senza contatto fisico: al posto del placcaggio si deve prendere una bandierina che si trova attaccata alla divisa dell’avversario. Un modo più soft per affrontare uno sport che ad Ancona ha sempre avuto tanti estimatori. Ieri mattina in Comune la premiazione diCarletti, presenti il vicesindaco Giovanni Zinni, l’assessore Daniele Berardinelli, il presidente del Coni Marche, Fabio Luna, e presidente e past-president dei Dolphins, Gianluigi Rosati e Leonardo Lombardi, oltre al dirigente-allenatore ed ex giocatore Paolo Belvederesi.