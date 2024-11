Tvzap.it - Ethan ritrovato dopo mesi, la rivelazione della madre sul padre del piccolo

Leggi su Tvzap.it

Si chiude con un lieto fine la vicenda del, bimbo che era stato portato via con l’inganno alla mamma, Claudia Ciampa, originaria di Piano di Sorrento (Napoli), durante una vacanza a fine agosto daldi origini statunitensi.tredi disperazione, oggi, il neonato tornerà tra le braccia. In paese si prepara una grande festa e il suo passeggino non sarà più vuoto.Leggi anche: Il primo panettone con farina di grilli e insetti: la rivoluzione per il Natale 2024Leggi anche: Prima il sorpasso e poi la tragedia, Luigi muore davanti alla moglieEra il 30 agosto, quando, ilche oggi ha nove, si trovava in vacanza in Puglia, è stato portato in California dal, Eric Howard Nichols, che lo aveva sottratto con l’inganno alla sua ex compagna italiana, Claudia Ciampa.