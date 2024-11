Donnapop.it - Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato di 16 anni più giovane e ricchissimo: ecco chi è (FOTO)

Leggi su Donnapop.it

ha un! Lui ha 16meno di lei ed è: di chi stiamo parlando?Di recente, la showgirl calabrese è tornata single dopo la fine della relazione con Giulio Fratini;non ne ha parlato pubblicamente, ma nello studio di Caterina Balivo – a La Volta Buona – la conduttrice ha raccontato di essere single. Successivamente si è pensato che potesse essersi riavvicinata al suo ex marito Flavio Briatore.In realtà, come sappiamo, lei e il noto imprenditore non hanno mai smesso di vedersi, sentirsi e passare le vacanze insieme; nonostante la rottura, infatti,e Briatore sono rimasti in ottimi rapporti. Ora, però, nella vita sentimentale dell’interessata spunta unamore.È tutto vero?potrebbe avere ungiovanissimo! Lui si chiama Tomas Talin, ha 28ed è figlio di Fabio Talin, ovvero un noto imprenditore del real estate di Saint Moritz! Ovviamente, per adesso, la showgirl non ha confermato i rumors sulla sua nuova frequentazione.