Dolce fine settimana a Latina con la settima edizione della Festa del Cioccolato

Leggi su Dayitalianews.com

si prepara ad accogliere una delle manizioni più amate dell’anno: ladelArtigianale. L’evento si svolgerà nella centralissima Piazza del Popolo da venerdì 22 a domenica 24 novembre, dalle 10 del mattino fino a tarda notte. Grazie al patrocinio del Comune di, questo appuntamento promette di offrire un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti del, con una vasta gamma di prelibatezze artigianali di altissima qualità.Un Paradiso diArtigianale: Prodotti Unici da GustareLadelArtigianale trasformerà Piazza del Popolo in un vero e proprio villaggio, con stand e bancarelle che offrirannoartigianale senza additivi e conservanti, creato in piccole quantità e difficile da trovare nei canali di vendita tradizionali.