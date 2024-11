Lanazione.it - Cura del melanoma cutaneo: lo studio dell’Aoup entra nella Fase 3

Pisa, 20 novembre 2024 – È aperto al reclutamento nell’Unità operativa di Oncologia medica 1loinnovativo diIII multicentrico che impiega lifileucel, una terapia cellulare autologa, per ladei pazienti affetti dametastatico non chirurgicamente asportabile e non pretrattato con altri farmaci. I risultati dellodiII hanno consentito di valutare la tossicità e l’attività del trattamento e si sono dimostrati incoraggianti quindi si è passati a confrontare lifileucel con l’immunoterapia standard. Lo, di cui in Aoup è Principal investigator AntoRomanini, responsabile della sezione Ambulatori dell’Oncologia medica 1, si chiama Tilvance-301 e serve a valutare l’efficacia della combinazione di lifileucel con l’anticorpo monoclonale pembrolizumab, rispetto al solo pembrolizumab, nei pazienti conmetastatico non resecabile non ancora trattato.