Gaeta.it - Csm approva la risoluzione per la tutela dei giudici di Bologna: il caso dei “paesi sicuri”

Facebook WhatsAppTwitter Il Consiglio Superiore della Magistratura ha recentemente ratificato, con un’ampia maggioranza, unache si prefigge di garantire la protezione deidi. Questi ultimi erano stati protagonisti di una controversa decisione, in cui hanno rinviato alla Corte Europea di Giustizia un decreto legge riguardante i ““. La decisione del Csm si traduce in una posizione ufficiale che, sebbene non abbia rilevanza giuridica, si oppone alle pesanti critiche provenienti dal governo nei confronti dei magistrati. Si tratta della prima pratica dia giungere adel plenum negli ultimi quindici anni, un evento significativo nel panorama giuridico italiano.Lae il voto del CsmLaè statata con il voto favorevole di 26 componenti, inclusi tutti i magistrati, contro 5 voti contrari espressi dai membri laici di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.