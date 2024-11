Gaeta.it - Carcere e salute: una questione urgente per la dignità dei detenuti nelle Marche

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ladeirappresenta un tema cruciale in Italia, un aspetto spesso trascurato dai dibattiti pubblici. Recentemente, il Partito Democratico delleha indetto un incontro dal titolo “Lain“, tenutosi il 18 novembre scorso a Chiaravalle, per affrontare le problematiche sanitarie e i diritti deiin questa regione. L’incontro, organizzato in collaborazione con il Tavolo Diritti, Pace e Immigrazione, ha visto una significativa partecipazione di esperti, legislatori e attivisti, oltre a rappresentanti del PD.La partecipazione all’incontro e i relatoriL’importanza dell’incontro è stata sottolineata da un’ampia partecipazione tra cui esponenti nazionali e locali del PD, insieme a professionisti del settore e membri di associazioni umanitarie.