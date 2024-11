Notizie.com - Bonus Natale per genitori single: cosa fare per avere i soldi su conto corrente

Sono stati ufficialmente modificati i requisiti per accedere al, il contributo sino a 100 euro destinato ai lavoratori dipendenti: comeper ottenerlo.Arriva un’importante novità per il, il contributo una tantum sino a 100 euro di cui si è tanto discusso nelle scorse settimane. Attraverso il decreto legge 167 del 14 novembre 2024, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono state introdotte delle modifiche che allargano la platea dei beneficiari.perpersu(Notizie.com)Come aveva preannunciato il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, difatti, l’indennità sarà rivolta anche ai, circostanza che farà salire il numero dei percettori da circa un milione a oltre 4,5 milioni. Non hanno subito, invece, variazioni gli altri requisiti già previsti in precedenza per ilche sarà erogato con la tredicesima.