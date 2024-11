Liberoquotidiano.it - "Assurdo, mi sembrava uno scherzo": Jannik Sinner sconvolge Andy Roddick

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un altro successo di stagione, arrivato nelle Finals di Torino, e una stagione da urlo che gli ha portato il posto di numero 1 al mondo Atp, conquistato in pieno svolgimento del Roland Garros, due titoli Slam (Australian Open e US Open), le Finals di Torino e altri cinque titoli Atp: Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e Shanghai.è stato elogiato danel suo podcast “Served with”. L'ex numero 1 statunitense ha parlato delle Finals da poco concluse, elogiando un tennista che si è preso 50 vittorie in stagione e solo tre sconfitte. “uno, nella maniera più positiva del termine — ha esordito —. Ha vinto tutti i set concedendo al massimo 3/4 game agli avversari, sono risultati che vedi fare a un Junior a 16 anni quando gioca in casa ed è più grande d'età e superiore ai suoi avversari, ma lui lo ha fatto contro i migliori al mondo”.