Lortica.it - Alla scoperta di un’Arezzo sepolta: memorie, storia e misteri

Leggi su Lortica.it

Quando si usava, con le famiglie, fare il giro dei Santi Sepolcri, la Vittorina, la mia mamma, ci portava in tutte le chiese meno conosciute di Arezzo. Era come andare a cercar funghi: alcune le trovavamo aperte, altre no. All’epoca frequentavo le elementari a Sant’Agnese, e sia questa chiesa che San Niccolò erano ancora consacrate, o almeno aperte.La piazzetta attigua e un palazzo diroccato vicinoscuola erano il nostro “reparto munizioni” – zolle di terra e sassi – per le battaglie del pre e post scuola. Le spade erano le righe di legno, e la cartella diventava il nostro scudo. Era il tempo delle righellate sui polpastrelli inflitte dai maestri e del cucchiaio di olio di fegato di merluzzo il giovedì.La sera, camminando per le stradine ripide come Fontanella, non sentivo il peso del dovere scolastico.