AGL aste immobiliari approda su AMAZON PRIME VIDEO con "La migliore offerta": la prima serie sulle aste che svela i segreti del settore

AGL, leader in Italia nel campo dellecon oltre 140 punti vendita, fa il suo debutto televisivo con “La”, unaunica nel suo genere disponibile su. Il format, composto da 10 episodi, porta il pubblico dietro le quinte di unaffascinante e ancora poco conosciuto, esplorando i dettagli e i retroscena delleitaliane. Un viaggio inedito nel mondo delleCon un programma fresco e innovativo lasegue l'Amministratore Delegato di AGL, Geom. Massimo Imparato, mentre viaggia da nord a sud dell'Italia per raccontare idellee i processi che le animano. Ogni puntata è dedicata a un segmento diverso di questo mercato, per esplorare sia i contesti specifici di ogni singolo territorio sia le storie personali di chi si affida alleper realizzare un sogno o fare un investimento.