Gaeta.it - Villa Petriolo in Toscana ospita il lancio dell’Hub ONU dedicato alla moda e lifestyle

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante iniziativa si prepara a prendere forma in, precisamente presso la storica. Questo agriturismo si trasformerà, il 21 e 22 novembre, nella sede diufficialedelle Nazioni Unite per lae il. L’evento si preannuncia come un’opportunità unica per oltre ottanta partner, tra aziende, istituzioni pubbliche e rappresentanti del mondo accademico, di riunirsi e discutere le strategie per un futuro più sostenibile nei settori della, dele del turismo. L’Hub ha l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative e pratiche scalabili che possano generare impatti positivi sia per le persone che per il pianeta.Le attività durante l’eventoL’evento dinon si limiterà a semplici conferenze.