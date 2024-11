Terzotemponapoli.com - Verso Napoli-Roma: McTominay…Di Lorenzo, Buongiorno, Dybala

: di seguito quanto scritto dal portale di Rai News sulle condizioni di Scott McTominay. “Si chiudono oggi i gironi di Nations League. E mentre molti giocatori delimpegnati in questi giorni con le nazionali stanno già rientrando alla base per ricongiungersi al gruppo a Castel Volturno e preparare la sfida di domenica alla, c’è apprensione per le condizioni di McTominay. Lo scozzese, impegnato nella vittoriosa trasferta in Polonia insieme a Gilmour, è uscito dal campo ieri sera un quarto d’ora prima del novantesimo zoppicando vistosamente per un problema alla caviglia sinistra”. Mivento innaturale?“Non ha subìto botte ma, scattando, avrebbe fatto un movimento innaturale con la stessa caviglia. Se ne saprà di più nel corso della giornata con i primi esami strumentali: Antonio Conte spera di non perdere il centrocampista per la gara al Maradona con i giallorossi passati sotto la guida di Ranieri, anche perchè McTominay è uno dei giocatori più in forma in questa fase del campionato”.