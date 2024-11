Ultrasky | il Blu Egizio in mostra al Museo della Grafica di Pisa con l’artista pontino Franco Vitelli

Leggi su Dayitalianews.com

: unasul Blutra arte e scienzaIl 21 novembre 2024, ilapre le sue porte alla: alla scoperta del Bludalle Arti alle Scienze. Questa esposizione unica esplora la storia e la tecnologia del Blu, un pigmento dalle caratteristiche straordinarie, attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea, offrendo una prospettiva affascinante che collega le arti con le scienze.Il Blu: un pigmento perduto e ritrovatoIl Bluè un materiale di elevata sostenibilità, con proprietà ottiche sorprendenti. Utilizzato fin dall’antichità, il pigmento è andato perduto nel Medioevo, per poi riapparire in modo sporadico durante il Rinascimento, come dino i recenti ritrovamenti negli affreschi di Raffaello a Villa Farnesina.