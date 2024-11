Lapresse.it - Ucraina, Tajani: “Continueremo a sostenere Kiev sotto ogni punto di vista”

Il ministro degli Esteri Antoniohalineato che gli alleati europei continueranno al’, poiché martedì si sono celebrati i 1.000 giorni dall’invasione su vasta scala del paese da parte della Russia. “Non vogliamo più quelle centinaia di migliaia di morti che abbiamo ricordato oggi con il nostro minuto di silenzio”, ha detto il titolare della Farnesina durante una conferenza stampa a Varsavia dopo la riunione a tre con i ministri di Polonia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Ue per discutere su come rafforzare la difesa europea nell’ambito della Nato.“l’da undipolitico, da undifinanziario, daldidell’invio di materiale militare, proprio come abbiamo fatto in questi 1.000 giorni”, halineato