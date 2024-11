Ucraina Nato | se Putin prevale Russia non si fermerà

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 19 nov. (askanews) – Il presidente russo Vladimirnon deve “raggiungere i suoi obiettivi” e sulle armi fornite all’c’è “una visione generale” ovvero “quando gli alleati consegnano sistemi d’arma all’, è meglio non imporre loro restrizioni”. Lo ha detto il segretario generale dellaMark Rutte a Bruxelles, in un doorstep trasmesso in streaming, nel millesimo giorno dell’offensiva lanciata da Mosca contro Kiev. “NON PORRE RESTRIZIONI” Sull’onda della decisone di Joe Biden, presidente uscente di autorizzare i missili a lungo raggio Usa sulla russa Kursk, alla domanda se le armi occidentali a lungo raggio dovrebbero essere utilizzate su obiettivi in, Rutte ha risposto che “è saggio non parlare troppo di quello che stiamo facendo. Sì o no. Chiaramente, lalo ha detto prima: quando gli alleati consegnano sistemi d’arma, all’, è meglio non imporre loro restrizioni.