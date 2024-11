Ilrestodelcarlino.it - Tutto il paese in lutto per il farmacista Luca Nardi

La comunità di Minerbio è inper la perdita di un importante pilastro e punto di riferimento. Se n’è andato, dopo una breve malattia, il 61enne(nella foto), storico titolare della farmacia Zarri -- Trolli della centralissima via Roma.lascia l’amata moglie Marina, che lo affiancava nella gestione della farmacia, e due figli di 18 e 24 anni. Commosso il messaggio della prima cittadina Roberta Bonori: "L’improvvisa scomparsa dici lascia tristi e sgomenti.è sempre stato collaborativo e molto partecipe alla vita dele della comunità dove viveva e lavorava con passione e dedizione, oltre che con cura per il prossimo.è sempre stato pilastro fondante anche della vita della nostra parrocchia. Sono vicina, con comprensione e affetto, alla famiglia in un momento di così grande dolore e smarrimento.