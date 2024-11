Secoloditalia.it - Torna “Belve”, Fagnani: Boccia? Ho detto no al suo avvocato. Venire per non rispondere… Preferirei Sangiuliano

«Si, Maria Rosariaè una belva, ma se viene e non risponde è inutile, piuttosto mi piacerebbe di più avere». La conduttrice di, Francescanon lascia margini a sospetti e dubbi su una scaletta forzatamente pro-ascolti su cui puntano altri illustri colleghi, e ospite in studio della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, ai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari non le manda a dire. Anzi, glielo conferma in diretta radio-tv e alla coppia di sferzanti padroni di casa toglie ogni possibile curiosità. Tanto che ai due che la incalzano sulla fatidica domanda: «Ha provato ad invitarla nel suo programma?», lei risponde graffiando (come il ruolo e il titolo del programma che conduce le impongono del resto): «L’ho cercata le prime ore del caso con