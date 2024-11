Quotidiano.net - Testimone, 'ho visto Giulio bendato, sfinito dalla tortura'

Regeni era ammanettato con le mani dietro la schiena, con gli occhi bendati. L'ho riche usciva dall'interrogatorio,. Era tra due carcerieri che lo portavano a spalla. Lo stavano riportando alle celle". E' quanto afferma in un video di un documentario mandato in onda da Al Jazeera, e proiettato oggi in aula al processo per la morte del ricercatore in corso a Roma, un cittadino palestinesi che è stato detenuto in una struttura detentiva degli apparati egiziani.