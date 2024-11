Thesocialpost.it - Suocera uccide la nuora incinta accusandola di stregoneria: “Manipolava mio figlio”

Un crimine agghiacciante ha sconvolto la città di Daska, in Pakistan, dove una donna, Sughran Bibi, è accusata di aver ucciso brutalmente laZara Bibi,di sette mesi. Secondo le indagini, laavrebbe agito con l’aiuto di tre complici, mosso da convinzioni infondate sulla “” praticata dallaper manipolare suo. La vittima è stata soffocata, smembrata, e i suoi resti sono stati ritrovati in sacchi della spazzatura abbandonati in diverse zone della città.La denuncia e l’inizio delle indaginiLa vicenda ha avuto inizio il 10 novembre, quando il padre di Zara Bibi, un ex agente di polizia, ha denunciato la scomparsa della figlia dopo che il suo telefono era risultato spento. La famiglia, non avendo più notizie, si è rivolta alle autorità, avviando un’indagine che ha portato al macabro ritrovamento.