Stipendio tredicesima e Bonus Natale 2024 per il personale scolastico | quando saranno accreditati?

Con l’arrivo di Dicembre, docenti eATA attendono il pagamento dello, in particolare dellamensilità, una gratifica natalizia che quest’anno sarà accompagnata anche dalintrodotto dal Dl Omnibus. Scopriamo i dettagli su stipendi, modalità di calcolo e date di accredito.: chi ne ha diritto e come calcolarla Lamensilità è una gratifica che spetta a: Docenti e ATA a tempo indeterminato;con contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno o 31 agosto; Supplenti brevi e saltuari, i quali ricevono i ratei spettanti dellamensilmente. Il calcolo dellasi basa sui giorni di servizio prestati a partire dal 1° gennaio dell’anno corrente e viene determinato seguendo le regole indicate nel CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro).