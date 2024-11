Tvzap.it - Sinner, bomba gossip dopo il presunto addio della fidanzata Anna: spunta un altro nome

Leggi su Tvzap.it

Social.ilun. Classe 2001, Jannikè un tennista italiano. Il 10 giugno 2024 è diventato il primo tennista italiano e il 29º al mondo ad aver raggiunto la 1ª posizione del ranking ATP in singolare. Con 18 titoli del circuito maggiore, tra i quali spiccano due prove del Grande Slam, quattro tornei Masters 1000 e un ATP Finals, è il più vittorioso tennista italiano dell’era Open. Con la nazionale italiana ha conquistato la Coppa Davis nel 2023. Se dal punto di vista sportivo la sua vita procede a gonfie vele, da quello sentimentale Janniksembra non trovare pacel’. (le foto)Leggi anche: Jannik, cosa si cela dietro al sorriso del campioneLeggi anche: Jannik, il terribile lutto in famiglia: chi è mortoLeggi anche: Jannik, malore improvviso durante la gara: attimo di panicoLeggi anche: Jannik, ilsu di lui e la famosa tennistailunA livello sportivo Janniksta vivendo un momento d’oro, soprattuttola vittoria alle Atp Finals 2024 di Torino.