Sciopero del 29 novembre, i sindacati escludono le ferrovie dopo l'invito del garante

Cgil e Uil hanno annunciato che loprevisto per il 29per protestare contro la Manovra finanziaria del Governo non includerà le. La decisione è seguita a un invito da parte della commissione di garanzia sugli scioperi a evitare una nuova protesta che avrebbe colpito i treni,un mese digià fitto di mobilitazioni.Nelle scorse settimane isi erano scontrati con il ministero dei Trasporti, che aveva attaccato la scelta di scioperare deiriun attacco a un capotreno, che era stato accoltellato, ma a pochi giorni di distanza da un’altra mobilitazione delle sigle di base.Annullato lodei treni il 29Cgil e Uil hanno dichiarato di aver escluso le sigle che fanno loro riferimento per il comparto ferroviario dallodel 29