Rischio usura sulle famiglie. Il Piceno migliora i numeri

Il sistema economico delmostra degli ’anticorpi’ in grado di contrastare e limitare il. Tale indicazione emerge dall’analisi compiuta dall’ufficio studi della Cgia. Nelil numero delle imprese dichiarate in "sofferenza" e quindi maggiormente esposte alerano alla fine del primo semestre del 2023 ben 457 mentre sono scese di cinque unità nello stesso periodo di quest’anno diventando quindi 452. La flessione pari all’1,1% pone la provincia ascolana al 74° in Italia con un numero di aziende in sofferenza pari allo 0,4%. Un dato, quello del, in controtendenza rispetto a quanto avviene nel resto dell’Italia dove, invece, ilattualmente coinvolge in Italia quasi 118mila imprese italiane e torna a crescere questo preoccupante trend. Molti imprenditori anche delfiniscono nella nella black list della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia perché spesse volte non riescono ad incassare i propri crediti in quanto i propri clienti non pagano le forniture di merci e di servizi.