Quotidiano.net - Rigopiano e il peso del destino: così per un soffio si sono salvati Francesca, Giampiero, Samuel e Angelica

Leggi su Quotidiano.net

Pescara, 19 novembre 2024 – Il. Aquello che chiamiamotraccia un solco tra sommersi e. Questione di attimi, di scelte magari repentine, improvvise, per nulla scontate. Basta niente per essere dentro o fuori dalla contabilità del disastro, e pare quasi un riflesso della lotteria del dolore, i nomi degli scampati che l’ex prefetto Francesco Provolo fece leggere davanti alle famiglie in attesa di un verdetto. Brividi. Ilentra in punta di piedi nel racconto di Pablo Trincia, tra il podcast e la docuserie Sky, ‘E poi il silenzio - il disastro di’ (dal 20-21 e 22 novembre). Un viaggio nelle carte del processo ma soprattutto nel cuore delle persone. I fidanzati vicini: Stefano morto,scampata Chi decide se sei tra i sommersi o i? Basta essere seduti davanti al camino, uno accanto all’altra.