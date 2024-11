Gaeta.it - Pulsee luce e gas: espansione e innovazione nel mercato energetico italiano

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittere Gas, operatore leader nel settore dell’energia in Italia e parte del Gruppo Axpo, annuncia ambiziosi piani di crescita per i prossimi tre anni. Con un portafoglio clienti che ha raggiunto quota 200mila, la compagnia ha visto raddoppiare il numero di clienti digitali in un anno e prevede un incremento del 65% entro il 2027. Questo aumento si riflette anche nel fatturato, già oltre i 150 milioni di euro, con una stima di crescita superiore al 50% nell’immediato futuro.Strategia di crescita eAlicia Lubrani, amministratore delegato die Gas, ha dichiarato l’impegno dell’azienda verso l’e la sostenibilità. “Puntiamo su politiche ESG e sulla qualità del servizio,” ha affermato, sottolineando la volontà di offrire soluzioni che rendano la vita dei consumatori più semplice ed ecosostenibile.