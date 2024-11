Lapresse.it - Pulisic segna e balla la ‘Trump Dance’ in Usa-Giamaica

Gol ed esultanza in ‘stile Donald Trump‘ per Christian, esterno del Milan e della nazionale statunitense, impegnato con gli Usa nel match di lunedì in Concacaf Nations League, vinto 4-2 contro la. L’ex Chelsea ha portato in vantaggio gli Stati Uniti al 13esimo del primo tempo capitalizzando su un assist di Weston McKennie e, dopo la rete, si è scatenato con la viralissima, il ballo reso popolare dal presidente americano eletto durante i suoi comizi. USMNT Captain Christianscored and immediately did the Trump dance ? pic.twitter.com/jMyfvE8T3J— Jon Root (@JonnyRoot) November 19, 2024In gol nella partita anche Timothy Weah della Juventus, che ha siglato il 4-1 per la nazionale guidata da Mauricio Pochettino. Il match valeva per il ritorno dei quarti di finale di Concacaf Nations League.