Tg24.sky.it - Ponte sullo Stretto, servono nuovi approfondimenti: si va verso il rinvio dei lavori

Frena, almeno al momento, l’iter per la realizzazione deldi Messina. Infatti, se da un lato la commissione Valutazione impatto ambientale (Via) ha dato parere favorevole al progetto “definitivo”, la medesima commissione ha imposte nuove integrazioni e studi che di fatto rallentano i piani del governo. A partire da ulteriorida eseguire in merito al rischio sismico che potrebbero richiedere anche alcuni mesi di lavoro, allungando così i tempi.