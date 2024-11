Lanazione.it - Ottimi risultati al rally delle Marche e di Scandicci per la Squadra Corse Città di Pisa

, 19 novembre 2024 - Il fine settimana appena trascorso ha visto i conduttori delladiessere presenti in due gare: Iled ildi. Stefano Avandero e Giuseppe Tricoli hanno concluso l’ultimo appuntamento del Campionato ItalianoTerra, ilaccrescendo esperienza su fondo sterrato con la nuova Citroen C32 a disposizione curata dalla Sportec Engineering. “Era importante fare chilometri e capire le reazioni della macchina, dice Giuseppe Tricoli esperto co-pilota del sodaliziono e prosegue -. Non è stata una gara semplice con i continui cambi di ritmi, però l’obiettivo era attivare in fondo ed accumulare esperienza”. Aldiinvece erano due i co-piloti del sodaliziono presenti: Cristian Chicchi che dettava le note a Amadei Federico e che ha colto la quinta posizione di classe.