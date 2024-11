Oasport.it - NBA, i risultati della notte (19 novembre): frena Golden State coi Clippers, tornano al successo i Bucks

Un’altradi NBA si è disputata negli USA e sonootto le partite giocate. Diverse le sfide da non perdere e gli scontri tra titani e in campo sono scesi anche i Detroit Pistons di Simone Fontecchio. Ecco come è andata.Vittoria esterna di peso per i Chicago Bulls che superano i Detroit Pistons per 112-122. Match che ha visto i Bulls quasi sempre avanti, con Detroit che nell’ultimo quarto chiude un gap di oltre 10 punti, ma poi crolla sotto i colpi di Nikola Vu?evi?, che chiude con 29 punti e 12 rimbalzi. A Detroit non bastano i 26 punti e 10 assist di Cade Cunningham, mentre è stata una serata senza acuti per Simone Fontecchio, che chiude con 7 punti in 15 minuti di gioco. Vittoria per i Miami Heat che superano i Philadelphia 76ers per 106-89. Match folle, equilibratissimo nel primo e nel terzo quarto, ma che nel secondo vede i 76ers scappare via sul +19, mentre nell’ultimo parziale sono gli Heat a dominare, anche grazie ai 30 punti di Jimmy Butler.