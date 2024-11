Napolipiu.com - Napoli, McTominay rientra oggi: visite mediche per la caviglia

Leggi su Napolipiu.com

Il centrocampista scozzese sarà valutato dallo staff del dottor Canonico dopo il problema accusato in nazionale. Giornata decisiva in casaper conoscere le condizioni di Scott. Il centrocampista scozzese, dopo il problema allaaccusato nel match Polonia-Scozia, faràritorno nel capoluogo campano per sottoporsi alle valutazioni dello staff medico guidato dal dottor Canonico.L’ansia di Antonio Conte è giustificata dai numeri: lo scozzese è stato un elemento imprescindibile nelle ultime otto giornate di campionato, dove ha collezionato altrettante presenze da titolare senza mai essere sostituito.Il suo impatto sulla squadra è testimoniato anche dalle statistiche offensive: due reti realizzate in Serie A, l’ultima nel match pre-sosta contro l’Inter, impreziosite da due assist per i compagni.