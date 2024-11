Mistermovie.it - Mister Movie | Jessica Morlacchi si scusa con Federica: il confronto sul bacio con Alfonso

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Nel corso del pomeriggio,ha ammesso il suo errore e chiestodopo che quest’ultima ha scoperto di essere stata la fonte del pettegolezzo riguardante iltra lei e. In un momento ditra le due ragazze,ha voluto chiarire la situazione e capire perché la cantante avesse deciso di rivelare a Stefano ciò che era accaduto.ha ammesso di averlo fatto per errore, senza intenzioni maliziose, ma riconoscendo che il suo comportamento non è stato appropriato.Iltraha reagito con comprensione ma anche con delusione, spiegando di non aver apprezzato il fatto chenon si fosse confrontata direttamente con lei prima di parlarne con Stefano.