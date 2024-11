Medio Oriente vicina la tregua tra Israele e Libano | ok di Beirut ed Hezbollah al piano Usa

Leggi su Open.online

Ile le milizie dihanno accettato la proposta distatunitense per un cessate il fuoco a più di un anno dalla ripresa di intense ostilità e attacchi cone l’invasione di terra da parte delle forze armate di Tel Aviv. A riportarlo è Reuters che cita un alto funzionario di. Il Paese dei Cedri avrebbe però avanzato alcune osservazioni sul contenuto dellasottoposta da Washington. E condivisa da Tel Aviv negli scorsi giorni anche con il presidente eletto Donald Trump. A confermare i passi avanti nell’accordo c’è l’arrivo aquesta mattina, 19 novembre, dell’emissario speciale della Casa Bianca per il, Amos Hochstein. Il funzionario Usa discuterà i dettagli dellacon le controparti libanesi.La propostaNella serata di ieri, 18 novembre, Ali Hassan Khalil, assistente del presidente del parlamento Nabih Berri, aveva dichiarato che ilaveva consegnato la sua risposta scritta all’ambasciatore statunitense in