Liberoquotidiano.it - Mediaset, al via la campagna per la giornata universale del bambino

Mercoledì 20 novembre, in occasione delladeldedica unamultimediale ai diritti dei più piccoli. Da domani, su tutte le reti del Gruppo, online e sui canali social di, sarà trasmesso uno spot speciale dedicato alla celebrazione dei bambini. Lo spot, ideato per sensibilizzare e diffondere consapevolezza, si ispira ai diritti fondamentali dell'infanzia sanciti dalla Convenzione ONU, come il diritto alla protezione, all'istruzione, alla salute e alla libertà di espressione. Lo spot recita: “I bambini di ogni luogo del mondo hanno diritto di essere felici, studiare, giocare, sognare, ricevere cure, essere protetti, crescere liberi”. Attraverso queste parole, unite a immagini evocative,desidera ricordare l'importanza di garantire a ogniun ambiente sicuro e sereno, libero da discriminazioni e pieno di opportunità per crescere felici.