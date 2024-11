Tarantinitime.it - L’Ordinario Militare per l’Italia S.E. Santo Marcianò, in visita al Comando Provinciale Carabinieri di Taranto

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoIeri mattina,perS.E., ha fattoaldiè stato accolto dal Comandante, Colonnello Antonio Marinucci ed ha incontrato una rappresentanza deidele delle cinque Compagnie dipendenti.L’alto prelato ha espresso la sua soddisfazione per l’impegno che l’Arma, in tutte le sue componenti, continua a profondere sul territorio, nel contrasto alla criminalità diffusa ed organizzata, ma soprattutto per la vicinanza alla popolazione, di cui è punto di riferimento Istituzionale ed espressione di “rassicurazione sociale”.Nel corso della, S.E. ha incontrato anche il personale che quotidianamente opera all’interno del L.