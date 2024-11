Oasport.it - LIVE Italia-Estonia 8-5, Europei curling femminile in DIRETTA: azzurre deconcentrate, le estoni rubano la mano nel sesto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-59: Constantini piazza la stone azzurra a punto quando mancano due tiri al termine dell’end19.57: Sempre una stone estone a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri del settimo end19.54: Due stonea punto molto defilate a metà del settimo end19.51: Due stonea punto dopo 4 tiri del settimo end19.47: Sbaglia la bocciata Constantini e l’ruba la, accorciando ulteriormente le distanze: 8-519.46: Ancora corto l’ultimo tiro di Tuvike, Constantini promuovendo la guardia potrebbe regalare 2 punti all’19.40. Sempre una stone estone a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri delend19.36: Una stone estone a punto a metà delend19.26: Non riesce la bocciata di Constantini ma resta corto il tiro di Tuvike, punto per l’che non cambia l’andamento della partita19.