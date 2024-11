Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Swiatek/Kawa 7-5, 6-5, Italia-Polonia 1-1 BJK Cup in DIRETTA: altro break delle azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Passante di rovescio incrociato di. E’ il nostro incubo.30-15 Lunga anche la risposta di diritto di.15-15 Lunga la risposta di diritto di.0-15 Si parte malissimo. Lob altissimo disbaglia la ‘veronica’.in battuta. Bisogna disinnescare la risposta poderosa di.6-5! Volée impeccabile di Sara, la palla quasi nemmeno rimbalza!40-40 In rete il diritto di.40-30pesca la battuta vincente al centro.30-30spara il diritto in rete e si dispera. Era un punto importantissimo.15-30 Smash vincente di.15-15 Diritto diche passa in mezzo alle due polacche.15-0 Come si è salvataqui.aveva risposto bene.Propriova in battuta.5-5 Lunga la risposta di rovescio di