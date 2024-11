Davidemaggio.it - Libera: tutti i personaggi

Leggi su Davidemaggio.it

© US RaiLunetta Savino è la protagonista principale di, la nuova serie di Rai 1 che si svolge nelle aule di un Tribunale e per le strade di Trieste. Ma non sarà sola in questa nuova avventura: accanto a lei alcuni interpreti che il pubblico ben conosce, come Matteo Martari, Gioele Dix e Roberto Citran, e altri i cui volti sono diventati familiari di recente, come Monica Dugo, già nel cast di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Conosciamoi loroDavide Maggio.