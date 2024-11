Lanazione.it - La giornata contro la violenza alle donne: Firenze, l’evento in piazza della Signoria, partecipa anche tu

, 19 novembre 2024 – Una grande manifestazione, un grande evento per dire no alla. E’ l’appuntamento organizzato da Qn per leper lunedì 25 novembre11. Un momento di condivisione, di riflessione, con tantee tanti uomini in. Unaalla quale parteciperanno esponenti dell’associazionismo,politica,vita culturale toscana. “Vocila”, è il titolo dell’iniziativa. “Insieme per affermare l'impegnoogni forma disulle”, è il claim dell’appuntamento. Un evento che è preceduto da una campagna social. Gridate, cantante, recitate, semplicemente pronunciate, ogni parola conta se si tratta di vocila. L’hashtagmanifestazione è #vocila. Appuntamento dunque lunedì 25 novembre11 per il grande inin, di fronte a Palazzo Vecchio.