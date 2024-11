Nerdpool.it - James Gunn: l’ultimo aggiornamento sulla sceneggiatura di The Batman Parte II non promette bene

ThePart II è stato un chiodo fisso nella mente dei fan ultimamente. Il primo film è stato un grande successo per gli amanti dell’Uomo Pipistrello e, sebnon abbia raggiunto il miliardo di dollari di incasso che molti si aspettavano, ha dato agli spettatori uno dei migliori ritratti diche abbiano mai visto. La gestione del Pinguino su MAX ha dimostrato che i fan vogliono di più da quell’universo. Se a questo si aggiunge il fermento intorno alla DC dovuto all’arrivo die Peter Safran, tutti si chiedono quando inizieranno le riprese di ThePart II. Tuttavia,ha rivelato che le notizie precedenti secondo cui laera pronta non erano del tutto accurate.A settembre, Matt Reeves, lo sceneggiatore/regista di The, ha rivelato a Entertainment Weekly che ladel secondo film era ufficialmente terminata.