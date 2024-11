Inter-news.it - Inzaghi torna e ritrova i primi Nazionali: allenamento verso Verona-Inter!

Leggi su Inter-news.it

Iniziano are in casa nerazzurra alcuni, insieme a Simoneassente per un giorno ad Appiano Gentile. Oggi un nuovoin vista di.RIENTRI – La sosta per lesta per concludersi ma intanto Appiano Gentile inizia già a ripopolarsi. I nerazzurri si addentrano sempre più nelle logiche di, in programma sabato pomeriggio alle ore 15.00. Sarà proprio la sfida allo Stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ ad inaugurare la tredicesima giornata, in un’anticipo inusuale per la squadra di Simone. Proprio legati a quest’ultimo sono gli aggiornamenti che arrivano dalla Pinetina, dove ieri era assente il tecnico nerazzurro., daai: ecco chioggiNUOVO– Dopo una giornata di stop dagli allenamenti per via di una leggera forma influenzale, misterquest’oggi tornerà regolarmente alla guida dei suoi uomini nella sessione di lavoro fissata nel pomeriggio.