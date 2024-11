Ilfattoquotidiano.it - “Il manager Roger Nores non è il benvenuto al funerale di Liam Payne”: la famiglia del cantante vuole una cerimonia serena e senza polemiche

Dopo l’autopsia in Argentina. il corpo di– morto tragicamente lo scorso 16 ottobre, dopo essersi buttato dal terzo piano del suo albergo a Buenos Aires – è pronto per rientrare in Gran Bretagna, nella sua città a Wolverhampton. I primi referti tossicologici hanno portato alla luce che l’exdei One Direction aveva nel suo corpo diverse sostanze stupefacenti.Laha tirato un sospiro si sollievo e sta organizzando al meglio la veglia funebre. L’ex One Direction avrà così, finalmente, degna sepoltura. Ma la volontà dei genitori delè che i funerali siano semplici, ma al tempo stesso sereni. Per questo per evitare qualsiasi tipo di tensione è stato fatto recapitare, per interposta persona, aldi, di non presentarsi “perché non gradito”.