Il calciomercato già si anima | così gli infortuni gravi hanno stravolto i piani anche delle big

Gennaio ancora non incombe, ma si avvicina e pure di corsa. Ilinizia a scaldarsi,perché quest’anno l’incidenza dista portando a cambiare di molto isocietà,con spese impreviste che, purtroppo per i loro conti, dovranno essere invece considerate. È il caso della Juventus, che si è ritrovata a fare i conti con il lungoo di Bremer, out per quasi tutta la stagione. L’assenza del brasiliano, perno della retroguardia di Motta, si sta facendo sentire eccome, e l’uomo mercato dei bianconeri, Giuntoli, sta valutando più soluzioni.Quella che porterebbe a Skriniar, fuori daidel Psg, al momento sembra poco percorribile proprio per una questione di costi: l’ex Inter percepisce 9 milioni di euro netti più bonus, ha un contratto fino al 2028 ma, nel caso, sarebbe un’operazione che la Juve valuterebbe in prestito.