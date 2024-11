Quotidiano.net - Gelo e neve in Gran Bretagna: dalle scuole ai trasporti cosa sta succedendo

Roma, 19 novembre 2’24 –e ghiaccio anche in. L’ondata di freddo artico ha provocato in diverse zone del paese disagi neie la chiusura di un centinaio dinel Galles e nel Lincolnshire. Ecco le zone delle allerte meteo: nord della Scozia Inghilterra settentrionale Irlanda del Nord Midlands nel nord-est del Galles. Le temperature sono già scese a -8 nelle Highlands. Sui media del Regno ci sono molte immagini di città e villaggi innevati, in particolare nel nord del Paese, e di veicoli bloccati per il ghiaccio. Le autorità hanno avvertito gli automobilisti e i pendolari di informarsi prima di partire a fronte delle possibili chiusure delle strade e dei ritardi neiferroviari. Le temperature nei prossimi giorni scenderanno al di sotto della media stagionale: si prevede per venerdì -2 a Londra, -4 a Birmingham e -7 nel nord del Regno.